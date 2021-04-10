（兆豐證券「照亮幸福」公益關懷列車正式啟航。前排(右三)兆豐證券發言人暨副總經理龔清賢，前排(左四)為兆豐證券經紀業務本部副總經理洪秋綠。圖／兆豐證券提供）

兆豐證券為落實環境、社會和企業治理（ESG）理念，自今年起正式啟動「照亮幸福」公益關懷列車協助社會弱勢族群，預計全年將舉辦4～5場公益活動，首站於10日正式啟航。

兆豐證券發言人暨副總經理龔清賢、經紀業務本部副總經理洪秋綠10日帶領經紀業務本部北區經理人、營業部主管及同仁陪伴台北市私立聖道兒童之家的孩子探索生態奧秘，共度有趣又知性的歡樂周末。

台北市私立聖道兒童之家累積逾六十年的弱勢兒少安置服務經驗，院中主要為年滿三歲至未滿十八歲孩子，來院的孩子多有一段漂流的生命經歷。這次由桃源國小校園生態教學外聘講師羅友徹親自帶領小朋友探索知性潛能，透過真實與自然生命的體驗與互動，學習尊重生命，感受自然生態的奧妙。

龔清賢指出，期望透過實際的陪伴讓孩子們感受到溫暖，透過公司員工一起的力量，加上一次一次活動的累積，把集結的大愛送到最需要溫暖的地方，善盡企業社會責任，並實踐對社會的關懷。

洪秋綠表示，看見孩子們發亮的雙眼，開心的笑容，深深的被這群孩子們感動了，更讓自己堅持信念，只要願意做就有影響力，透過支持和陪伴，讓更多孩子有機會翻轉人生，照亮孩子未來的幸福。

(工商 )