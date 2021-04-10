三星於21日前在三星微風南山旗艦體驗館再打造了「發現嘻哈台」的期間限定快閃活動。（三星提供）

三星近年瞄準新時代族群，陸續與不同的藝人、歌手合作，日前特別打造的BTS情人節快閃活動就引來不少粉絲排隊體驗，而今（10日）在三星微風南山旗艦體驗館再打造了「發現嘻哈台」的期間限定快閃活動，更特別請來了嘻哈天團頑童MJ116擔任最潮導覽員，不僅分享了使用Galaxy S21 5G旗艦系列、Galaxy Z Flip 5G及Z Fold2 5G的使用體驗，更聯手推出了限量Samsung | MJF聯名限定耳機套組。

台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙（左二）與頑童MJ116合影。（三星提供）

三星為了秉持「Do What You Can’t 挑戰你所不能」品牌精神，加上全新Galaxy S21 5G旗艦系列也是以智慧型手機來表達自我、串聯世界、享受娛樂的族群帶來突破性的行動體驗，與嘻哈音樂「突破、作自己」的精神不謀而合，因此此次「發現嘻哈台」主題快閃店就邀請了金曲獎形象視覺設計師顏伯駿擔任視覺統籌，透過摺疊機的特色與形象，呈現「潮我展現」的概念。

三星聯手嘻哈天團頑童MJ116推出了限量Samsung | MJF聯名限定耳機套組，Galaxy Buds Pro，6990元、Galaxy Buds Live，5990元。（三星提供）

「發現嘻哈台」快閃體驗會就在現場設立了「我的嘻哈宣言」、「在地嘻哈美學」、「發現新世代嘻哈」等體驗區，讓消費者可以完整體驗三星旗艦手機功能，以及與嘻哈精神的結合，而現在即可至全台指定三星智慧館預購限量Samsung | MJF聯名限定耳機套組，內含耳機殼、掛鍊及聯名限定包裝，22日起即可憑取貨單至三星體驗館、三星快閃店取貨，另外三星也在全台陸續巡迴推出7場「發現嘻哈台」，更將會有神秘一日店長登場，像婁峻碩、HowZ等都會陸續登場。

(中時 )