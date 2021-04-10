屏東一名55歲黃姓男子因追不到漂亮的曾姓女子，竟於8日晚間密謀假車禍，擄殺對方。今（10日）上午檢警會同法醫與家屬驗屍，負責其後事的殯葬業者與曾女為友人關係，業者坦言，先前才約好要再見面，沒想到卻是以這種方式。

李姓殯葬業者透露，曾女與她原本只是通訊行店員與客人的關係，卻因為曾女個性善良、人又好相處，她輾轉在曾女更換服務店家後，湊巧重逢，兩人才因此熟識變成朋友。

李女說，後來只要碰上需要繳費，或是通訊相關業務等，都只找曾女替她服務，上個月與曾女見面時，兩人還開心地相約「下個月再見」，沒想到卻在處理客人遺體時，發現眼前的人是曾女，起初也不願相信是事實，但資料吻合讓她不得不相信就是她，李女也感慨的說：「真的很痛心，不想在這場合遇見她。」

回顧此案，警方於8日晚間10時獲民眾通報，指稱萬丹鄉大昌路發生車禍，但到場時卻發現，肇事者將傷者載離，附近的醫院卻未有傷者就診紀錄，警方察覺事態不妙，火速成立專案小組追查。

屏東甜姐兒遭黃姓男子（中）製造假車禍擄殺，事後還裝瘋賣傻堅不吐實。(潘建志攝)

屏東假車禍真擄人案，凶嫌製造假車禍時所駕車輛。（圖／警方提供）

曾姓女子所騎乘的機車。（圖／警方提供）

經交叉比對，警方循線找出肇事者車輛地址，查出嫌犯是55歲黃姓男子，黃男自知難逃法網，於9日上午6時前往分局投案，到場後卻避重就輕，不僅隻字不提被害人的下落，只提自己駕車撞到人；同日12時許警方黃男住處外50公尺的空屋發現曾女的遺體，全案宣布偵破。

黃男在犯行曝光後，仍舊不配合辦案，態度惡劣，檢方認定黃男涉犯五年以上重罪，有湮滅證據與逃亡之虞，10日上午向法院聲請羈押禁見獲准，同時於上午會同法醫及家屬進行解剖，確切釐清死因。

(中時新聞網)