新北市政府動保處成功救援，小貓毫髮無傷。（動保處提供）

新北市政府動保處成功救援，小貓毫髮無傷。（動保處提供）

新北市政府動保處近日接獲張姓民眾通報，在三重區有隻小貓卡在鐵捲門與玻璃門間，久久無法脫困，動保處立刻火速派員前往救援。動保員抵達現場，驚見小貓前腳被捲入離地3公尺高鐵捲門軸中，情況危急，於是兵分二路，動保員王宏堯戴好手套爬上鐵梯將小貓前腳移出協助脫困，另一名動保員陳少平眼明手快接住下墜小貓，最終有驚無險完成救援任務，小貓毫髮無傷，後送五股動物之家安置，2天後順利找到新飼主。

張先生於三重區經營窗簾店，一如往常開啟鐵捲門打算做生意，沒想到鐵捲門開啟到一半就聽到微弱喵喵叫聲，趕緊將鐵捲門電源關掉，待停止捲動後前去查看，赫然發現一隻虎斑色小貓受困於鐵捲門上方動彈不得，情況十分危急，立即通報動保處救援專線求助。張先生表示，原本想自行將小貓救援下來，但深怕小貓受到驚嚇往下墜落因此受傷，不知如何是好，幸好有動保處派員快速又專業救援，非常感謝。

俗話說：「大難不死，必有後福。」順利脫困送往五股動物之家小貓，恰巧遇到來自林口區李先生，幸運找到溫暖的家。李先生表示，家中原有2隻小貓，後來生病陸續離開，家人都非常傷心，剛好到五股動物之家尋找新家人，看見小貓可愛模樣和之前養過貓咪十分神似，於是決定認養，取名「小喵」給牠一個溫暖的家。

動保處表示，近來日夜溫差大，貓咪夜間可能會從鐵門下方鑽入空隙避寒，店家開啟鐵捲門時可以先輕拍鐵門提醒貓咪，避免捲入受困。新北市是動物友善城市，每一個生命都是值得被重視及關懷，若有發現毛寶貝有受傷及受困情況，可洽動保處動物救援專線29596353，將會派遣專業人員前往救援。

(中時 )