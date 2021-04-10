109學年度大專排球聯賽(UVL)公開女一級4強戰，台北市大10日面對高雄師大，北市大儘管開賽先陷入落後局面，但逐漸適應場地後就甩開對手糾纏，最終以25比16、12、21直落三贏球闖進女子組冠軍賽，將是連3年與台灣師大爭冠。

北市大開賽從0比5落後中扳平，而與高師大歷經一番拉鋸，戰成12比12的平手後逐漸突圍拉開領先優勢，整體狀況也漸入佳境。北市大教練「小牛」鄧衍敏表示：「對手昨天比我們多打一場，還打了5局，對場地的適應比我們熟悉一點。」

相較於複賽對戰時以3比1逆轉勝出，北市大今天直落三解決高師大搶下冠軍戰門票，但以小牛教練帶兵的嚴苛標準，她直言，球隊今天的整體表現僅是「so-so」，「今天會出現一些奇怪的球，主攻手的一些特色也沒表現出來。」

北市大過去兩年與台灣師大爭冠都失利，隊史前一次奪冠已是98學年度，明天再次迎戰挑戰3連霸的台師大，鄧衍敏直言，關鍵就是「絕對的專注、專注，再專注。」面對可用之兵充足的對手，「如果舉球和攻防能密切配合，就會有勝算。」

鄧衍敏也提到，球隊能打到冠軍戰，沒什麼好害怕的，「相信今年的我們準備得很充足，默契特別好，有信心。」而談起本季球隊的最大的不同，除了整體的配合更好，鄧衍敏也點名大二舉球員陳莉鎔的成長，「是讓球隊能活絡的關鍵角色。」

(中時 )