北高雄家扶中心認養茂林等偏鄉國中小學校課後社團學習，10日舉辦認養人與學校師生相見歡活動。（林雅惠攝）

北高雄家扶中心10日舉辦認養人與學校師生相見歡活動，孩童們穿著原住民服飾合唱歌謠，歡迎遠道而來的認養人。（林雅惠攝）

原鄉及偏鄉學校地處偏遠，學習資源不利且不足，北高雄家扶中心認養茂林等偏鄉11所國中小學校課後社團學習，造就包括多納國小獲得全國師生鄉土歌謠比賽特優獎牌等，10日舉辦認養人與學校師生相見歡活動，孩童們穿著原住民服飾合唱歌謠，歡迎遠道而來的認養人，雙方互動溫馨感人。

家扶基金會2016年起運用國內外兒童認養制度經驗，推動偏鄉學校服務認養工作，透過認養人每月固定捐款1000元，讓偏鄉學校能有適切的經費挹注在學生的課後社團學習，讓學生有機會培養興趣與才藝。

北高雄家扶中心目前協助茂林、桃源、那瑪夏、杉林地區共11所國中小學校，今年相見歡活動受新冠肺炎疫情影響縮小規模，只邀約茂林國中小及多納國小3所國中小師生與認養人相見歡互動，場面雖較迷你，但更加溫馨，學生與認養人間有了更多的認識與互動。

3所學校的孩童穿著魯凱族原住民傳統服飾合唱迎賓歌謠，歡迎遠道而來的認養人及來賓，之後邀請認養人一起圍圓圈跳迎賓舞，活動在一陣歡笑中揭開序幕。

認養人與孩童一起玩「頂上功夫」、「山豬快跑」遊戲，體驗原住民傳統用頭揹竹簍運送物品，用竹竿運送山豬，互動過程讓認養人及孩子之間感情更加緊密。

認養人宋小姐說，她行動不便，外出需要輪椅代步，部落小朋友的熱情與友善讓她印象深刻，她專程到山上參與活動，以行動關心孩子的學習歷程，覺得很有意義。

(中時 )