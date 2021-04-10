蘿拉蜜思為女人賦予無瑕透顏的自然妝感、一秒煥發仙女妝容，這樣的美麗秘辛不能只有自己知道，最疼愛自己的媽咪與鐵打的好閨蜜也必須分享。

2021母親節，蘿拉蜜思盤點所有美妝榜上的冠軍商品、斷貨王、口碑熱品，包含年度巨星蘿拉蜜思神隱筆「煥顏雙色遮瑕筆」、冠軍氣墊「煥顏氣墊粉餅」，以及永不掉榜的神級妝前定妝「底妝閨蜜」煥顏凝露、冠軍蜜粉，想入手不必對不起錢錢，傻眼優惠價讓妳無痛整組打包帶走，母檔期間更有閨蜜特別優惠，閨蜜同行消費就送迷你粉撲。

防曬美肌持妝組含保濕潤色美妝蜜正貨、煥顏透明蜜粉正貨、摩登精華唇膏1.4g、迷你煥顏凝露10ml（本品隨不同百貨改變）。（邱映慈攝）

蘿拉蜜思鐵粉這次母親節檔期最不能錯過的就是「最強神隱底妝組」，一組打造絕美底妝，組合中包含煥顏氣墊粉餅、煥顏雙色遮瑕筆、煥顏凝露10ml、煥顏透明蜜粉3.5g、玫瑰粉質感化妝包，母親節特惠只要NT3100，忠孝SOGO獨家加贈迷你絲絨染霧唇筆，這組一定要手刀買起來。

最強神隱底妝組。（邱映慈攝）

另外一個必買組合是「蘿拉底妝閨蜜組」，組合中包含煥顏透明蜜粉正貨、煥顏凝露正貨、迷你煥顏凝露10ml、天鵝絨粉撲正貨、訂製粉撲套，母親節組合價NT3000，台中中友獨家前20名購買加贈迷你煥顏透亮蜜粉3.5g，快約好友一起入手。

蘿拉底妝閨蜜組。（邱映慈攝）

「持久水亮光底妝組」組合中包含煥顏氣墊粉餅正貨、煥顏凝露正貨、各百貨獨家迷你明星品，母親節組合價NT3400，忠孝SOGO贈你眼彩筆1g、迷你煥顏透亮蜜粉3.5g，中壢SOGO贈迷你摩登精華唇膏1.4g、迷你煥顏透亮蜜粉3.5g、迷你煥顏凝露10ml，板橋大遠百和台中中友贈迷你絲絨染霧唇筆0.42g、迷你煥顏透亮蜜粉3.5g、迷你煥顏凝露10ml，小禮物拿不完，煥顏氣墊粉餅的愛用者一定要趁這次優惠下手。

煥顏氣墊粉餅的愛用者一定要趁這次優惠下手。（邱映慈攝）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 蘿拉蜜思最強神隱底妝組*1組

★公佈時間 ｜ 2021/4/22

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)