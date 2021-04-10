隨著美中科技戰開打，華為被美國列入實體清單，禁止含美國技術相關設備出口華為，而美國針對華為的制裁，迫使華為在禁令期限前大量向新竹科學園區如台積電等台廠下單，除養肥了台灣各大晶圓廠以外，台灣科技重鎮新竹市的房地產也隨之熱絡，造就房市榮景，成為美中貿易戰的受益者之一。

根據《日本經濟新聞》報導，隨著美國對華為的制裁，大量訂單湧入台灣晶圓廠，也為台積電總部所在的新竹帶來房市熱潮；據1名不動產經紀人透露，一棟新竹當地高價位公寓還未動工，在前幾日就收到預訂訂單，更在短短三天銷售一空。

美國在下令對華為出口管制後沒多久，華為趕忙向台積電下訂大量訂單，接獲肥單的台積電因此忙碌不已，員工也獲得相對應的分紅獎金，且提高了對住房的需求。

該報導稱，1名40歲的當地人透露，自去年6月開始，房價發生巨大變化，公寓價格開始飆升。此外，在台積電總部周邊有美式大賣場好市多（Costco）的社區中，售價約100萬美元（折合新台幣約2845萬元）的建案很快就售罄，而購買主力大多為台積電員工；還有該公司人士透露，有人甚至購買了20間公寓。

全球半導體晶片供應嚴重短缺，今年2月三星德州廠受暴雪侵襲，以及今年3月日本瑞薩電子那珂廠發生大火，更加劇了半導體晶片供需失衡情形，全球晶片產能更加吃緊，使各國目光放在晶圓代工龍頭台積電身上；不過，台積電董事長劉德音曾呼籲各國，台灣晶圓廠產能以極力的運轉，不要太高估台灣晶圓廠的產能。

(中時新聞網)