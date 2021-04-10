台北股市在清明連假後4個交易日指數天天創新高，前3個交易日連收盤指數都天天刷新紀錄，周五(9日)開盤後立即攻上17000點大關，來到17016.13點的歷史新高，但收盤下跌72.34點，收在16854.10點，很多投資人憂心站不穩萬七，分析師認為，這種走勢對盤面結構是健康的，反而有利下周繼續攻高，尤其近期走勢疲弱的權值股，在營收表現亮麗的支撐下，包括台積電、日月光、南亞科等比較有表現機會。

台股站上17000點，雖然令股民興奮，但金管會主委黃天牧要投資人居高思危的話言猶在耳，尤其9日指數創新高後，獲利了結賣壓立刻出籠，一度下殺逾百點，多少讓人心裡七上八下，摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，17000點是一個重要關卡，很多漲多的中小型股跌幅都比較重，且周五成交量有4362億元，是近期的大量，難免會擔心指數創高、暴大量會不會有短線修正問題，他認為，收盤下跌72點，跌幅其實並不重，特別是三大法人合計賣超57.99億元，賣超金額也不大，基本上可以算是換手量，多頭行情依然存在，從盤面結構來看，還算健康。

鐘崑禎指出，這一波上漲的族群可能會跟下周或下下周上漲的族群不一樣，因為法人、大戶及壽險資金可能在16500點開始布局，漲到17000點後可能獲利了結出場，也不會再去買這些已經漲多的，會轉向其他還沒有上漲的族群，例如周五記憶體族群的大漲，就是法人把過去這段時間的獲利了結，轉往原本基本面展望就不錯、之前沒有漲到的族群。

鐘崑禎說，現階段走多頭行情，只要營收表現不錯的都有機會漲到，資金一定會輪動，不可能所有族群都在同一天大漲，因此不建議看到今天大漲就追買，應該注意下一波會輪到什麼族群，下周中小型股要續強的機會比較低，從3月底到這一周幾乎都是中小型股在表現，相對地，權值股表現疲弱，假如真的要站穩萬七，這些還沒漲到的應該會走出補漲行情，台積電、日月光、南亞科等在下周比較有表現的機會。

晶圓代工龍頭台積電公布3月合併營收1291億元，月增21.2%，年增13.7%；累計1至3月營收3624億元，年增16.7%，雙雙創下新高紀錄；半導體封測大廠日月光3月營收420億元，第1季營收1194億元，也雙創同期歷史新高；記憶體大廠南亞科第1季營收177億元，季增20%，稅後淨利27.05億元，季增192.7%，每股淨利0.88元，創下近3季以來新高。

(中時新聞網)