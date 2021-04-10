美國國務院10日公布最新對台交往準則，外界臆測放寬美台往來，是否為實質的外交突破？國民黨主席江啟臣則認為，就美國國務院發表的新準則來看，台灣和美國之間，還是定位在「非官方」，他希望未來能有更多的空間，強化彼此關係。

江啟臣表示，美國前國務卿龐畢歐在卸任前宣布廢除原本準則，美國國務院又重新頒布1套新準則，拜登政府重新思考美中台3邊關係的平衡點，在台美非官方關係下，如何擴大、務實讓雙方人員可以交往、可以見面、可以對話，也是拜登政府在嘗試努力的方向。

針對雙方可在駐美代表處、聯邦政府機構洽公；江啟臣說，美國華府辦公室一直是他擔任黨主席，努力的工作目標，但過去1年，因受疫情影響，雙方出國往來的確有困難，所以在整個設立恢復這個駐美辦公室，目前仍籌備中。待疫情明朗後，再公布最新進展跟人事定案。

看好美台交往新準則，江啟臣說，以台灣來講，他希望有更多的空間，強化彼此關係，雖美方有許多政治上的侷限與考量，但他仍期待有雙方有更多的互動及交往空間。

有媒體詢問，江啟臣和前新北市長朱立倫目前積極爭取國際人脈，是否相互較勁對外關係拚成果？對此，江啟臣回應，不要過多解讀，大家齊力，為國民黨積極爭取對外合作關係。

(中時 )