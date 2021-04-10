現代人不但常熬夜，三餐不照時吃，飲食又不健康，超級傷胃。中醫師黃小茹警告，亂吃亂喝容易讓腸胃出問題。尤其是平常就患有脹氣、胃食道逆流、腹痛等症狀的民眾，平常多半會大魚大肉、喝飲料吃生食、熬夜又吃得重口味，這樣不僅傷胃，更會讓自身體質變差，導致火氣變大、爆痘痘、小便黃、大便臭等問題全都找上門。

中醫師黃小茹在「黃小茹中醫師 l 身心。樂活。養生」臉書專頁上分享，太常吃生冷食物易引起功能性腸胃疾病，尤其愛吃大餐的民眾，不乏經歷過脹氣、胃食道逆流、腹痛，甚至嘔吐，這些症狀都屬於功能性腸胃炎的一種，當心長期下來造成慢性腸胃炎。

黃小茹醫師指出，民眾可以自我檢測，若發現經常有上腹部疼痛、噁心、胃部脹氣、灼熱症狀，持續超過3個月，經過胃鏡、超音波及各種檢查都未發現結構性病變，就可能是「功能性消化不良」。其中又依個人不同飲食習慣，可分為三大型：

【食積型】

平常愛吃大餐，但三餐、食量不定，可能有時吃很少，聚餐時又大吃大喝，導致有過多的時物留在腸胃無法消化，容易有胃脹、噁心、胃痛，隔天睡醒口乾舌燥、大便很臭等問題。建議泡一杯山楂洛神茶：洛神花一朵、山楂1片，300cc熱開水沖泡5分鐘，也可輕輕按摩中脘穴。

【寒濕型】

每天和同事訂手搖飲，或平常愛吃冰品、把生菜沙拉當正餐，黃小茹指出，常吃生冷食物加上又不愛運動，導致腸胃蠕動功能差，代謝變差，讓濕氣積在腸胃。這種體質的人平時容易有胃口差、怕冷、拉肚子、水腫等問題，適合喝生薑紅茶：紅茶包與1片生薑一起沖泡，可以暖胃去濕，按摩足三里穴或熱敷關元穴。

【濕熱型】

喜歡熬夜、吃宵夜又吃重口味的食物，不但會加重腸胃負擔，熬夜不休息更會使火氣變大，身體的發炎反應明顯，同時腸胃代謝能力也下降，濕氣淤積在體內。這類人容易胃食道逆流、口臭、大便臭、小便黃、長痘痘。醫師喝荷葉綠茶：綠茶包與5公克的荷葉一起沖泡，可以清熱除濕，按摩曲池穴當保健。

黃小茹醫師表示，現代人壓力大、生活模式不規律，不少人透過吃甜食、喝飲料，或吃大餐舒壓，也因此讓這些「功能性消化不良」症狀纏身。由於女性先天消化功能較男性差，長期下來更可能導致肥胖問題，呼籲民眾顧好自己的腸胃，不要再亂吃了！

(中時新聞網)