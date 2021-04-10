緬甸媒體報導，反對軍政府暴力鎮壓示威民眾的少數民族武裝團體聯盟今天攻擊東部一間警局，造成至少10名員警死亡。

有媒體報導，位於撣邦（Shan State）的一間警局今天清晨，遭若開軍（Arakan Army）、塔安民族解放軍（Ta'ang National Liberation Army）和緬甸民族民主同盟軍（Myanmar National Democratic Alliance Army）等組織聯盟攻擊。

緬甸軍方麾下的米瓦迪電視台（Myawaddy TV）昨天報導，有19人因涉嫌殺害一名軍官副手，遭判處死刑。這是緬甸自2月1日發生政變並鎮壓抗議者以來，首次公開宣布死刑判決。

報導指出，這起事件發生在3月27日，地點在緬甸最大城仰光的北奧卡拉帕（North Okkalapa）區。軍政府宣布這個地區進入戒嚴，軍事法庭做出判決。

推翻民選政府的軍事領袖昨天表示，對抗政權的抗爭活動漸漸減少，因為民眾想要和平，軍政府將在兩年之內舉行大選。這是軍方首次為重返民主提出時間表。

目擊者及新聞報導指出，緬甸軍隊昨天在仰光附近的勃固（Bago）對反政變抗爭者發射槍榴彈。至少有10 人遭殺害，他們的屍體被堆疊在一座佛塔內。

緬甸獨立英文媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）及線上新聞雜誌Mawkun則指出，至少有20人死亡及多人受傷。他們表示無法取得精確的死傷統計，因為軍方封鎖了佛塔附近的區域。

根據人權團體統計，已有600多人遭到鎮壓抗議行動的安全部隊殺害。反軍事統治的抗爭及大規模的罷工，使緬甸全國陷入停擺。

緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）說，自政變以來，軍方記錄有248人死亡，16名警察被殺，否認軍方有向示威者使用自動武器。

但人權團體緬甸援助政治犯協會（AAPP）表示，自政變至8日晚間，安全部隊共殺害614人，其中包括48名孩童，另有2800多人被拘捕。

(中央社)