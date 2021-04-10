P.League＋首季的最後一場例行賽，10日在台北和平館登場，畢竟這場比賽勝負早跟季後賽排名無關，雙方打來也是一團和氣，仍陷傷兵危機的桃園領航猿，最後以101比117慘遭地主台北富邦勇士修理，富邦確定本季19勝5敗作收，接下來就等摘冠了！

儘管是場無關排名的消化賽事，富邦仍然給了進場球迷應有福利，「野獸」林志傑不僅登錄，還先發上場，雙方首節打得難分難解，不過富邦大部分時間仍居領先，更靠林書緯首節結束同時的跳投命中，富邦取得30比28的小幅領先。

林志傑在上半場還剩4分50秒，起身跳投命中個人第1球，就是一記三分球，幫助富邦49比39領先，接著林志傑又找到禁區空檔上籃取分，然後兩罰俱中，單節貢獻7分，幫助富邦持續擴大領先，上半場結束，富邦58比45領先。

來到下半場，富邦仍不打算手軟，排出林書緯、張宗憲、曾文鼎、辛特力與賈西亞的正常陣容，面對僅剩「半個洋將」喬登的領航猿，雙方差距轉眼拉開到20分以上，也讓這場消化賽事來到末節，提前進入垃圾時間，雙方幾乎板凳盡出。

接下來富邦必須整整休息1個月時間，直到5月7日才會跟季後挑戰賽勝隊進行7戰4勝制總冠軍賽，至於季後挑戰賽將由領航猿出戰台新夢想家，首戰將在23日舉行，地點應該仍在桃園巨蛋體育館，季後挑戰賽採5戰3勝制，領航猿將多一個主場。

(中時 )