國防部證實，中共解放軍運-8遠干機1架次、運-8技偵機1架次、空警-500機2架次今天進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

「台灣西南空域」臉書粉絲專頁指出，共機是在凌晨1時23分、1時48分、4時37分三度進入西南空域，上午10時43分再次侵入台灣空域。

(中時 )

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