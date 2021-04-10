共機凌晨擾台 空軍廣播驅離 18:582021/04/10 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部證實，中共解放軍運-8遠干機1架次、運-8技偵機1架次、空警-500機2架次今天進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。 「台灣西南空域」臉書粉絲專頁指出，共機是在凌晨1時23分、1時48分、4時37分三度進入西南空域，上午10時43分再次侵入台灣空域。 (中時 ) #共機 #空軍 #廣播驅離 #進入 #架次 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 蔡執政5年台灣有變嗎？連勝文總結8字 網讚爆 - 政治 AZ疫苗打不完 沈富雄8字批陳時中 - 政治 行政院根本沒核定台鐵總體檢報告？ 郭正亮：蔡總統被騙了 - 政治 看完太魯閣事故 名嘴斷言：民進黨慘了 - 政治 萊豬公投不利台美貿易？ 施正鋒拍桌怒罵蕭美琴 嗆爆蔡英文 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。