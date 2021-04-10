樂天桃猿新一代「潛水艇」張喜凱昨天對戰味全龍用96球繳出6.1局、失2分的優質先發，除了要繼續積極攻擊打者好球帶外，他也有幾個課題需要突破，「教練希望我在這陣子把決勝球練好，體力也要調整好，希望能夠突破96球，讓教練可以很放心讓我在投手丘好好成長。」

張喜凱昨天前6局僅失1分，但7局下一上場就被朱祥麟敲二壘安打，又對吳東融投觸身球，最終留下6.1局投出5次三振、3保送，被敲5支安打失2分無關勝敗的成績。

張喜凱表示，昨天給自己的目標就是要先搶下好球數，「許銘傑教練之前有觀察我的投球狀況，希望我能夠積極進攻打者好球帶，不是以防守的投法，這也是小胖（林泓育）學長跟我講的，要從裡面投到外面，而不是從外面縮到裡面。」

不過這樣的投法也有風險，張喜凱昨天面對龍隊首棒打者也是文化學長李凱威就投出觸身球保送，昨天賽前郭天信、李凱威就笑說都叫張喜凱「張膝蓋」，「因為他很常會丟到人。」

張喜凱也知道昔日文化隊友這要叫他，「凱威他大我一屆，但我跟他很好，我們還住同一間，去年二軍我也投好幾場味全的比賽，大家彼此都很熟悉，昨天我丟到凱威後讓下一棒劉基鴻打到一壘，我去補位拍他屁股說：『不會閃喔！』他回說：『第一顆就丟那麼進來』。」

雖然昨天繳出不錯的投球內容，但張喜凱表示，自己還有許多課題需要突破，像是不必要的壞球太多、讓該局首棒打者上壘都是需要修正的地方，此外他也希望利用這段時間加強體能，「好像已經連3場都是96球（第2場97球），希望可以好好調整，在後面的比賽是讓教練可以很放心讓我在投手丘好好成長。」

目前張喜凱自責分率2.20是土投最佳，但他坦言自己並未注意到這個，「希望上場就是專注把自己的工作做好，減少掉分球隊勝利機會就大，我自己也是常製造不必要的危機，所以要更專注去面對，現在才剛開始還不是什麼，能維持到最後才是重要的。」

(中時 )