罹癌獨老黃阿公（中）現場分享人生故事，志工紛紛為他集氣。（陳淑娥攝）

矽品精密志工社邀請華山基金會弱勢老人走出戶外，捲起衣袖一起焢窯、挖馬鈴薯。（陳淑娥攝）

矽品精密志工社10日邀請華山基金會弱勢老人走出戶外，捲起衣袖一起焢窯、挖馬鈴薯，重溫兒時農村田園樂趣，73歲獨老黃阿公忍住化療後不適堅持參加，與大家分享人生故事。矽品精密邀請現場所有人一起吶喊為阿公集氣，分貝數越高就捐款更多，共捐出20萬元給華山基金會。

矽品工程師脫下防塵衣，與華山基金會25位弱勢老人來到潭子大木塊生態農園，72歲獨居黃阿公也共襄盛舉，希望將自己人生故事分享出去，點燃生命最後餘熱

黃阿公說，小時候被滾燙油鍋烙下猙獰印記，「牛魔王」外號如影隨形，從小到大總被冷漠對待，獨自照顧父母與弱智弟弟過世後，確診唾液癌，人生再度陷入黑暗，每周須忍受化療苦痛，但癌症仍轉移到頸部淋巴，醫生宣告存活機率只剩1成。

為了幫罹癌黃阿公祈福，義工特別收集百張祝福小卡並獻唱祝福歌曲，還「大聲」為他集氣，透過分貝測量器，將每一分貝數音量化為100元捐款，祝福越大聲捐款越多，矽品精密共捐出20萬元善款給華山基金會。

矽品精密資深處長張美慧表示，透過華山基金會了解到黃阿公每天都要接受化療與電療，身體與精神上的負擔很沉重，活動前緊急號召同仁的祈福小卡，短短一周就募集到逾百張，加強對抗病魔意志力。

矽品精密指出，「矽手集氣迎向陽光」志工活動，為生命鬥士「浴火抗癌獨居長輩-牛魔王」集氣祈福，在面對生命最後倒數，藉由田園窯烤活動，為生命鬥士創造難忘的快樂回憶。

(中時 )