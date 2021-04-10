「憬初尋」咖啡店舉行開幕式，農業局長蔡精強、市農會總幹事林育葦均出席。（陳淑娥攝）

「憬初尋」咖啡店融合新舊世代特色，開幕當天吸引許多民眾同樂。（陳淑娥攝）

台中市各區農會的老倉庫建物極具特色，近期紛紛投入經費進行活化，台中市農會老倉庫進行改建，以懷舊木製及現代鋼鐵打造成新舊世代融合的咖啡店，10日正式開幕，許多民眾聞「香」而來，也成為網美新興打卡熱點。

「憬初尋」咖啡店今日舉行開幕式，包括農業局長蔡精強、市農會總幹事林育葦均出席進行剪綵，現場安排新古典吉他樂團演出，許多民眾聞「香」而來，開幕首日高朋滿座。

蔡精強表示，「憬初尋」尋咖啡店為市農會近70年歷史的倉庫改建而成，整體建物保存良好，有檜木構成屋頂、傳統海棠花樣式玻璃氣窗，搭配黑色鋼構工業風設計，延伸至二樓開放式樓中樓，廣闊視覺帶給客人舒適用餐環境跟視野，同時提升咖啡店古樸、穩重的空間感受。

林育葦指出，咖啡店有多達11種經全國咖啡評鑑認證的國產精品手沖咖啡，也有廣受好評超過50種風味的單品分法咖啡，為全台之最；此外，還有堅持新鮮手作的酸甜檸檬塔、生乳酪塔及鬆餅等下午茶點，多元選擇滿足每位客人味蕾。

台中市農會表示，「憬初尋」咖啡店內融和新舊世代特色，自去年底試營運後，就有許多美照在網路瘋狂轉傳，一傳十、十傳百，不少民眾專程從外地慕名而來，這裡將是一個悠閒聚會的新選項。

為了回饋長期以來支持市農會的民眾，開幕當天除提供免費的精緻餐點供民眾享用，只要上「憬初尋」臉書成功打卡並按讚，可獲得優質精品咖啡掛耳包，現場民眾有吃又有拿，直呼有夠讚！

(中時 )