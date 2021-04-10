（楓康超市部經理林明圖與雲林縣長張麗善、雲林良品廠商代表，展示各項雲林良品優質好物。圖／曾麗芳）

雲林縣政府積極推廣「雲林良品」專案，目前已審核通過近400件產品、135家廠商，其中多件雲林良品上架楓康超市，今年首度與台灣楓康超市合作贊助大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，盼透過大甲媽祖的加持與保佑，保佑去年締造逾2億元業績的「雲林良品」，今年能創造3億元的銷售佳績。

今（10）日雲林縣長張麗善、農業處副處長蔡耿宇及楓康經理林明圖，帶領雲林良品廠商於楓康台中王田總部前補給站，大方分送各種雲林良品與信眾結緣，吸引信眾爭相索取。

一年一度的宗教盛事~大甲媽祖遶境活動，4/9午夜起程，4/10中午行經大肚區中和村再轉向彰化，途中駐駕楓康超市王田廠區。

今年為楓康超市第3年接駕大甲媽聖駕，與往年不同的是，今年來自雲林的十多家優質廠商組成的「雲林良品聯盟」，首次與楓康超市攜手參與接駕活動，除各店成立雲林良品專區外，消費者購買雲林良品商品滿百，還可參加媽祖百枚純金金牌的大抽獎。

這些商家共有詠統黑蒜精、情人蜂蜜、阿甘薯叔、上豐脆餅、東勢胡蘿蔔汁、凱馨等等，每個人都懷抱著一顆虔誠的心，恭迎媽祖，祈求大家健康、風調雨順、國泰民安。雲林良品在大甲媽祖遶境路線的楓康超市總部共同設立補給站，今日現場由雲林縣長張麗善帶領雲林良品夥伴，恭迎媽祖為雲林的優質農特產加持與祝福，補給站內有提供雲林良品好物各1000份免費供香客食用，參與雲林良品廠商有上豐海苔脆片與紅藜麥棒、阿甘薯叔金磚地瓜酥、情人蜂蜜隨手包、花田囍事花生糖與帶殼花生及活力東勢胡蘿蔔汁，現場有吃有喝讓香客補充體力，與民眾分享媽祖繞境的熱鬧與喜悅，一起感受「雲林良品」的虔誠心意。

(工商 )