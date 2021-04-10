（「依依不捨最終站～踩街文化嘉年華」今日熱鬧登場。圖／曾麗芳）

台中市文化局辦理「2021林懋陽故居保溫活動-文化嘉年華」，壓軸的「依依不捨最終站～踩街文化嘉年華」，今（10）日熱鬧登場，邀請民眾變裝狂歡，現場提供變裝服飾租借，日本浴衣和服、歐式宮廷禮服、中式旗袍馬褂、美式經典復古，更有小農市集、非洲鼓、台灣甲冑武士隊多項表演，免出國就能體驗歐美亞文化饗宴，現場熱鬧滾滾。

「依依不捨最終站～踩街文化嘉年華」融合浴衣體驗、變裝派對、主題展演等多元活動，日式茶道與春季饗宴市集，在無法恣意出國旅行的疫情期間，在一德洋樓內半日偽出國，享受東西融合的文化狂歡饗宴。

台中市文化局、文資處透過華巍藝術新聞創辦人賴慕芬審請西川淑敏舞踊知家，於2月起至4月10日舉辦「賞花幕」經典和服收藏展，展出西川淑敏數十年來私人典藏的千件古董和服。

其中，包括江戶時代至大正時期的多件國寶級手工典藏色打掛，有日本人間國寶大師繪染，以及職人百年傳承的和服及各種配件，每周更替展品，件件都是超越博物館級的典藏。

此外，西川淑敏舞踊知家藝術總監陳君永擔任總策展人，與其團隊規劃動靜態的世界文化體驗、主題展演、藝術講座、派對慶典及人文市集。近三個月的嘉年華，邀請民眾走入多元風格融合的歷史建築，享受在開心純粹的復古時光小旅行。

台中市文化資產處長李智富表示，西川淑敏團隊為「一德洋樓」創造偽出國輕旅行氛圍，讓古蹟升溫融入民眾生活；西川淑敏表示，疫情衝擊世界的同時，身在台灣非常幸運，閉幕祈福儀式五種顏色的彩帶，象徵五行的金木水火土，串連萬物循環不熄。

台中市都發局長黃文彬表示，台中有豐沛的人文歷史，包含多元族群、產業及建築、社造運動、宗教信仰、文化資產等不同領域，文化觀光已是未來世界觀光發展主流，一德洋樓提供高品味的休閒方式，適合學校、家庭親子、旅遊觀光共同造訪，體驗不同以往的文化藝術之旅。

(工商 )