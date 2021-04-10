蔡英文總統下個月執政將滿5年，台灣有變好嗎？國民黨智庫副董事長連勝文認為，民進黨執政的特點就是「重宣傳，而不重實質」。同時以政治意識形態取代科學專業判斷，在近期的疫苗採購、台鐵人事案和推動基礎建設時，多數仍是以選票為考量，太魯閣號事故這麼多無辜人命損失，蔡英文的文青式囈語真能撫慰人心嗎？

連勝文10日臉書指出，台灣的公共基礎建設，特別是有關交通、治水等工程長期以來存在著品質低落，管理鬆散的問題。而這基本上也反映出來相關主管或負責監督的行政單位「隨隨便便、馬馬虎虎，不求完美，但求交差」的惡質行政機關文化。

他接著表示，有些官員多做多錯、少做少錯、不做不錯的消極心態，更是阻礙了國家的進步，並導致許多重大的人禍，造成台灣百姓的災難！若真要究責，主管全國行政機關的最高首長，自我吹噓為「行動派」的蘇貞昌，難道不應該為了行政體系這種散漫的組織文化負責嗎？在這麼多無辜的人命損失及家庭破碎之後，蔡英文文青式的囈語就真的能撫慰人心，彌補親人朋友生離死別間所無法形容的悲痛嗎？

國民黨智庫副董事長連勝文。(圖/本報資料照)

連勝文認為，每一次發生重大的人禍，民進黨首先的反應就是甩鍋、推卸責任，再透過網軍帶風向，轉移焦點。他以近日台鐵重大交通意外事故為例，從一開始的行政責任歸屬問題，現在開始移轉焦點到台鐵是否該公司化，然而就算台鐵真的要公司化，從相關法令修正、員工安置、組織調整等作業完成，至少也要三到五年時間，這期間難道台鐵的交通及工程安全問題就會自動解決嗎？行政院長不用負責日後也不會發生同樣問題嗎？最基本的交通安全議題不解決、責任不追究，而用長遠的規畫去塑造自己改革的形象，這根本就是本末倒置。

連勝文強調，民進黨執政的特點就是「重宣傳，而不重實質」，同時以「政治意識形態」取代「科學專業判斷」！這不僅出現在台鐵的人事案，而在NCC，甚至疫苗採購的議題當中，都可以清楚看到這些民進黨的惡習。這種作法，說穿了就是為了鞏固權力，並蠶食因權力而來的各種利益！因此民進黨即便在推動基礎建設時，多數仍是以選票為考量，說到底還是一種利益分配的手法、為了選舉變相綁樁。

台灣的公務員絕大多數都很聰明，看到上面的人心態如此，自私自利，為了權力不擇手段，下面的人要不就是識相地配合、以求升官發財，要不然就是消極應對，明哲保身，結果就是該做的事情做不好，不該做的事情卻頻頻犯錯，造成人民生命及財產的重大傷害。

而若台灣百姓繼續縱容民進黨凡事皆為自己權力及利益的執政手法，並輕易地相信網路的造假風向，那台灣政府的沉痾恐怕永遠也無法改變，到最後受到最大傷害的還是台灣老百姓。

網友看完紛紛讚同，「看得太准了，民進黨其實沒有什麼執政能力，只會破而不立。在野的時候什麼都要反對，等上台了就開始做文宣洗腦」、「台灣現況解剖：火車撞了、戰機墜了、橋樑榻了、水源沒了、空氣髒了、治安壞了、水果禁了、萊豬來了、核食到了」。

台灣的公共基礎建設，特別是有關交通、治水等工程長期以來存在著品質低落，管理鬆散的問題。而這基本上也反映出來相關主管或負責監督的行政單位「隨隨便便、馬馬虎虎，不求完美，但求交差」的惡質行政機關文化！ 而有些官員多做多錯、少做少錯、不做不錯的... 由連勝文發佈於 2021年4月10日 星期六

(中時新聞網)