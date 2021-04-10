新北市教育局9日傍晚在板橋車站舉辦創意舞蹈快閃活動，宣傳「2021新北市高級中等學校教育博覽會Online」開展。（教育局提供）

新北市教育局9日傍晚在板橋車站舉辦創意舞蹈快閃活動，宣傳「2021新北市高級中等學校教育博覽會Online」開展。（教育局提供）

新北市教育局9日傍晚在板橋車站舉辦創意舞蹈快閃活動，宣傳「2021新北市高級中等學校教育博覽會Online」開展。（教育局提供）

新北市教育局9日傍晚在板橋車站舉辦創意舞蹈快閃活動，宣傳「2021新北市高級中等學校教育博覽會Online」開展！吸引不少民眾駐足圍觀。

本次快閃活動由樹人家商46位學生穿著校服及6個不同職群服裝(外語群、藝術群、餐旅群、家政群、電機電子群及商業管理群)帶來活潑創意的舞蹈「多元適性、舞出未來」，宣傳本年度教育博覽會，鼓勵所有國中生及家長參觀教育博覽會網頁，認識新北優質高中職校及技專校院。

教育局長張明文表示，今年教育博覽會，網羅新北市71所公私立高中職及技專校院(五專部)共同參展，為全臺最多校數參展。以「適性教育」為主軸，並以「多元展能」為核心，展現市內體育、雙語、科技、技職等多面向特色學校，網站上設置學校資訊、學校特色影片、多元展能、專業技職等四大專區，讓學生瞭解各高中職特色及多元活動，並依照自己優勢智能，選擇最適合的生涯進路。

瑞芳高工楊紘承同學表示，去年在教育博覽會網站搜尋有意就讀學校的課程地圖，了解學校特色及豐富選修課程，又從影片中知道若進入這間學校，可以參與哪些活動跟課程，幫助他依照興趣專長選擇適合的學校就讀。中和高中吳守喆同學則表示，去年參加博覽會網站升學闖關活動，很有趣，內容讓他了解高中職學校特色，也找到自己興趣，歡迎學弟妹多多運用，上博覽會體驗探索，進入高中職學習不陌生。

中和高中柯雅菱校長表示，教育博覽會以Online方式，以完整影音方式呈現各高中職辦學績效及成果，吸引年輕學子上線。在國中教育會考成績公布，選填志願時，利用博覽會網站，瀏覽了解本身有興趣且離家近的學校，是結合遠距，善用資訊的最佳線上資源。

教育局表示，「2021新北市高級中等學校教育博覽會Online」網址為(https：／／se.ntpc.edu.tw／expo)，自110年4月1日至5月31日間，凡新北市國中學生都可註冊帳號，進行電子集章，完成後即可參加抽獎活動，獎品計有iPad，apple watch和腳踏車多項大獎等，集滿10點就有1次抽獎機會，收集越多電子集章就有越多得獎機會。期待學生善用教育博覽會資訊，選擇在地優質高中職，啟動優勢，點亮未來。

(中時 )