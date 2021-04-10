後疫情時期拚觀光，嘉義市政府特別設立「嘉義好旅行」網站，一次提供完整嘉義旅遊資訊，不只吃喝玩樂，更提供食衣住行資訊，食、宿、遊、購統統包，完美滿足遊客需求，市府鼓勵民眾，趁春暖花開之際，快上「嘉義好旅行」網站，安排一場嘉義行，為生活好好「嘉遊」！

為吸引民眾到嘉春遊，「嘉義好旅行」網站特別規畫3大推薦行程，分別為「優雅時尚的雅致小旅行」、「熱戀幸福甜滋滋的情侶小旅行」和「全家一同去郊遊的親子小旅行」，適合全家大小、三五好友或伴侶來遊玩。

行程內容：

優雅時尚的雅致小旅行－那個那個咖啡、嘉義針車行、臺灣花磚博物館、三十而立鮨割烹、射日塔、阿里山精品、林聰明沙鍋魚頭、勝一手工豆花。

熱戀幸福甜滋滋的情侶小旅行－Oi Griddle Cakes 美式鬆餅、昭和十八J18、嘉義文創園區、樂檸漢堡、常常手作坊、燒肉觀止、芋頭主義、蘭潭音樂噴泉。

全家一同去郊遊的親子小旅行－小自由廚房、檜意森活村、北門森鐵故事館、木吉涮涮鍋、月桃故事館、愛木村休閒觀光工廠、桃城雞排、藏‧咖啡。

「嘉義好旅行」網站：https：／／travel.chiayi.gov.tw／news？page=2

(中時 )