王世堅十分認同朱學恒的說法，也直言誰該負責，就刻在誰頭上。(圖 翻攝自庶民大頭家Youtube)

台鐵太魯閣號事故造成重大傷亡，民進黨立委陳歐珀在立法院臨時提案，呼籲交通部在事故地點規劃興建紀念碑。對此，宅神朱學恒認為，如果要蓋紀念碑，乾脆就用紋身的方式刻在應該負責的官員頭上，台北市議員王世堅也十分認同朱學恒所言，並表示誰該負責，就刻在誰臉上。

朱學恒9日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，他支持蓋紀念碑，但那個紀念碑就請大家用紋身的方式，刻在每個要負責的官員頭上，「你是立委，你要負責，刻你頭上；你是部長，你說支持，紀念碑要刻你頭上，以後每一天大家都記得，幾月幾號、在哪裡，有多少人因為你的怠忽職守犧牲，這種紀念碑，我支持、我贊同，每一個紋身費我出」，要不然就不要說，還要再蓋一個建築。

對此，王世堅直言，朱學恒的建議很好，如果真要建碑，哪一位部長、院長、立委該負責任，直接就刻在他臉上，「這個費用宅神很慷慨他願意出，他講得非常對」。

接著，王世堅話鋒一轉，指交通部長林佳龍注定是悲劇角色，因為從國民黨執政以來，一直到民進黨執政，歷屆的院長和部長對台鐵就是眼不見為淨，沒看到就算了，反正爛到谷底，林佳龍是歷屆部長中做最多事情的，他有提出台鐵局長人選，而且好幾次提到院長那邊，但院長通通不讀不回。

王世堅呼籲行政院長蘇貞昌，做事情好還要更好，要恨鐵不成鋼，這麼多院長當中，蘇院長是唯一一位不開食安會報、不開治安會報的，這麼囂張跋扈真不簡單，雖然他有些地方做得不錯，但交通的部分林佳龍做更多，但林佳龍和蘇院長合不來，不合蘇院長的意，也就沒辦法做什麼大事。

(中時新聞網)