富邦悍將日前對戰統一獅，2場比賽被獅子軍盜壘成功11次，教練團一致認為不能只怪捕手，投手也要負責任；傑斯今天談到此事，他強調自己的投球過程中會想要專注在好球帶，盡量避免讓打者上壘，「當然上壘後也是要顧好壘上跑者，這也是我想做的。」

6日富邦羅力先發搭配林宥穎，該廠被獅隊發動6次盜壘，有5次盜壘成功，隔天傑斯先發搭配戴培峰，單場7次有6次盜壘成功，隔天投手教練吳俊良找了3洋投開會，提醒他們必須要嚴加看管壘上跑者。

傑斯今天談到此事，他表示，明白自己投球動作的問題，但他也強調，自己還是會先專注在提升投球的品質，盡量不要讓打者上壘，想辦法攻擊好球帶、多抓一些出局數。

而目前傑斯在中職一軍出賽4場，只被獅隊林安可敲出全壘打，目前他分別對其他4隊各出賽一場，他表示還沒有印象特別深刻的打者，但他認為中職打者纏鬥性十足，很難抓到出局數，「上壘後戰術也很多，跑者也會積極利用速度展現壘間破壞力，這些都是需要注意的地方。」

(中時 )