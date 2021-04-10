桃園市教育局10日舉辦雙語嘉年華「Dream Big」，不但有65校設攤共同參與，更有10校登台以歌舞戲劇等方式展現雙語能力。（蔡依珍攝）

桃園市教育局10日舉辦雙語嘉年華「Dream Big」，不但有65校設攤共同參與，更有10校登台以歌舞戲劇等方式展現雙語能力。（蔡依珍攝）

桃園市教育局10日舉辦雙語嘉年華「Dream Big」，不但有65校設攤共同參與，更有10校登台以歌舞戲劇等方式展現雙語能力。（蔡依珍攝）

桃園市教育局10日舉辦雙語嘉年華「Dream Big」，不但有65校設攤共同參與，更有10校登台以歌舞戲劇等方式展現雙語能力。（蔡依珍攝）

桃園市教育局10日舉辦雙語嘉年華「Dream Big」，不但有65校設攤共同參與，更有10校登台以歌舞戲劇等方式展現雙語能力，市長鄭文燦表示，雙語教育的概念正在翻轉，過去自己經歷過的背誦、考試的模式，已被生活化的學習模式取代，讓學生在自然的情境中輕鬆學習。

鄭文燦說，為讓英語教育從小扎根，積極推廣雙語教育，桃園高國中小共有74所學校實施雙語教學，並聘任89名外籍師資，桃園的外師比例是六都之冠，以生活化、趣味化的創新教學模式，引進智慧化數位教室及工具，鼓勵教師以英文教學，創造雙語互動、對話的學習情境，讓孩子放下心中的害羞感，自然大方地開口說英文，夢想大一點、壓力小一點。

鄭文燦也提到，為增進學生的國際觀與視野，桃園也增設公立雙語學校，並推展國際學校，實施英語課程的認證，透過跨文化的學習，鼓勵學生放開心胸、走向國際。他也不認同「揠苗助長」，批部分家長迷信幼兒園階段學英文是錯誤的，學習環境要自然化，生活中使用雙語，效果才會好。

嘉年華有大坑國小英語律動、內壢高中「阿卡貝拉 A Cappella」演唱、平興國小歌舞劇等10校登台，還有65校設攤，像是觀音高中介紹藻礁環保議題、自強國中「擂茶闖關」遊戲、富岡國中自製「桃園英語特色桌遊」等，透過海報、互動操作、學生導覽、影片、桌遊、AR／VR、機器人互動等，呈現各校雙語教學特色。

現場也特別安排9所學校發表，結合特定主題設計體驗活動，讓雙語學習達到生活化及趣味化的目標，如義興國小「航海王」、快樂國小「手作烘焙王」、武陵高中「英語品牌說故事」、大園國中「棉花糖大挑戰」、青埔國小「閃耀之星」、青埔國中「埃及文化」結合藝術創作、文昌國中「瘋氣球」等課程，透過中外師全英語授課，搭配造型服裝和道具，呈現世界不同文化，讓親子互動體驗，感受雙語世界的奧妙。

(中時 )