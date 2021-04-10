39歲韓國當紅女星宋慧喬2019年宣布與宋仲基離婚，再次恢復單身的她，整個人也被發現越來越漂亮，狀態越來越好了。她近日與張基龍開拍新戲《現正分手中》，就被網友捕捉多張現場照，讚嘆宋慧喬本人臉好瘦好尖，美到差點認不出。

日前有韓國網友在網上曝光多張捕獲野生宋慧喬拍戲照，在劇中飾演飾演時尚公司設計組組長的她，身穿黑色西裝外套加上牛仔寬褲，打扮入時，拍下這些照片的網友更以「芭比娃娃」來形容宋慧喬本人的美。

韓國網友捕獲野生宋慧喬拍戲，大讚本人臉蛋又小又尖，美到一開始完全認不出來。(取自微博)

這位韓國網友透露吃完飯前往首爾漢南洞，想不到竟巧遇宋慧喬在附近拍戲，更大讚宋慧喬本人臉又瘦又尖，美到一開始完全認不出來，感嘆只有這樣小的臉蛋才能拍出這麼美的畫面吧，還表示也許是時裝劇的關係，男女演員都是芭比娃娃身材。

韓國網友捕獲野生宋慧喬。(取自微博)

2年多沒有推出新作品的宋慧喬，早前接受雜誌《Wkorea》專訪，被問及對愛情的想法改變了嗎？她表示沒有什麼變化，對愛情本身也沒有太多想法，現在很好的在維持日常生活，更坦言比起從心愛的周遭人那裡獲得什麼，更傾向自己付出後看到他們的樣子會更加有幸福感。

(中時新聞網)