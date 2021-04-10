2月日本AV界有一名大陸籍女優陳美惠，因為在作品中用東北口音飆罵髒話，還有沒剔除腋毛，迅速在華人圈爆紅，還自曝拍片片酬引起熱烈討論；日前陳美惠透過社群平台，自曝面臨失業窘境，更疑似要靠「賣原味內衣褲」賺取生活費，下場相當悽慘。

27歲的陳美惠出生大陸吉林省，6歲跟著父母移居日本，但她曾透露和家人感情不好，18歲就離家出走，為了生活輾轉進入AV這一行；2個月前陳美惠才爆紅，近日她卻在推特自曝，去6家製片公司面試，結果一個工作都沒有，可能面臨沒片可拍的狀況。

陳美惠因為在A片中用東北口音飆罵髒話，在華人圈爆紅。(圖/ 摘自微博)

日前陳美惠透過社群平台，自曝面臨失業窘境。(圖/ 摘自陳美惠推特)

後來陳美惠又公開兜售一套內衣褲，定價1200元人民幣（約新台幣5300元），還附上自拍照，立刻引起網友留言詢問，從中更得知是「原味的內衣褲」，讓不少粉絲看了更興奮。

不過，陳美惠一邊哀怨可能無片可拍，但又PO出新作品的消息，讓網友看了一頭霧水，紛紛留言給建議，「可以想想去做別的工作」、「沒片拍該不會要去援交吧？」、「繼續加油吧」、「要不要試試看做YouTuber」、「個人覺得美惠的可塑性還是很高，建議平時多點笑容」。

(中時新聞網)