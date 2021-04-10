台鐵太魯閣號2日發生重大出軌事故，造成嚴重死傷。交通部長林佳龍聲明，已經向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌請辭負責，政院則回應，已接獲口頭請辭電話，現階段以搶修為先，也要把善後做好，所以不談此問題。媒體人吳子嘉指出，蘇貞昌怕往上延燒，火燒到「紅蓮寺」，把行政院院本部燒掉了。

美麗島電子報董事長吳子嘉在《關鍵時刻》節目中表示，以林佳龍的政治智慧，他是走定了，走的時間點應該是在太魯閣號罹難者告別式之後。因為整個告別式結束後，表示這整個救難的行動，包括對傷者，以及對亡者的祭拜，全部告一段落。這個時間點應該是林佳龍離開交通部長最好的時間點。

吳子嘉認為，林佳龍若再不走，蘇貞昌也怕這個火一旦失控，往上延燒，燒到「紅蓮寺」，把行政院院本部燒掉了。

吳子嘉指出，林佳龍看來是走定了，至於太魯閣號事件會不會再往上延燒，目前看起來似乎院長已經把情勢控制住了，而且蘇貞昌院長運氣也非常好，因為總質詢已經結束了。總質詢如果不結束，他在總質詢台恐會被立委質詢說，「蘇揆你要不要下台？」再怎麼講，他都沒有辦法躲過這件事，媒體大標題可能會寫，蘇院長說什麼事情沒做完，賴皮不想走之類的。所以現在蘇貞昌沒行程，如同人間蒸發，他太懂這個官場的三昧，躲起來就沒事。

(中時新聞網)