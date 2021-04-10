中信兄弟主場迎戰統一獅，兩邊都由洋投先發，分別由德保拉、泰迪掛帥，兩人都是球隊的主力投手，賽前尚未在本季吞敗，尤其泰迪自去年下半季來台後跨季8連勝、沒有敗投過，此戰前5局都成投手戰，兄弟6、7兩局突破泰迪拿到分數，再加上德保拉繳出108球完投佳績，兄弟最後以3比1拿到勝利。

此戰呈現投手戰，前5局雙方都沒有攻下分數，尤其德保拉在前6局更是沒被敲任何安打，只有因為野手失誤讓對手上壘，兄弟則在6局下半靠許基宏二壘打突破泰迪，得點圈有人時張志豪補上安打，兄弟攻下此戰兩隊的第一分。

7上統一獅也有攻勢，陳傑憲敲出獅隊此戰對德保拉第一支安打，2人出局後唐肇廷同樣敲安，統一獅追平成1比1。

下半局兄弟再度反攻，周思齊先以場地安打站上一壘，隨後高宇杰敲安，一、三壘有人時王威晨的游擊方向滾地球帶有1分打點，同時因野手選擇站上壘包，2人出局後許基宏敲出三壘方向滾地球，獅隊三壘手發生接球失誤讓球彈飛，游擊手想接球但又發生暴傳，不只讓兄弟多得1分，許基宏也趁機跑上二壘，此局因失誤多掉分，連2天出現失誤導致自家落後的狀況。

之後德保拉再也沒讓獅隊打者敲安，用108球完投9局只被敲2安、失1分，另外送出9次三振，是他來台後第2次完投勝，獲選為單場MVP，同時終結了泰迪來台後的跨季8連勝，本季至今統一獅隊上兄弟5場都輸球。

德保拉前6局無安打，他在賽後說，「第一還是先感謝上帝，讓我有健康身體，教練團相信我，才能讓我完成這樣的比賽，7局才被敲安，這是球隊給我的榮耀。」

其實在去年季末，繳出投手三冠王好成績的德保拉有外國球隊接洽，不過他最後仍選擇與兄弟續約，「有別的國家想簽我，最後跟經紀人、球團有良好溝通跟合約，台灣就像我的家人，所以決定繼續留在台灣。」

(中時 )