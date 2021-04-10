成大名譽教授李克讓與總統府資政林信義今天獲頒成功大學頒授名譽博士，表彰他們對學術及社會的貢獻。

成大校長蘇慧貞表示，李克讓教授在成大春風化雨近70年，他不斷提醒設計與製造要充分結合，更在成大擘畫國立大學第1個造船系、第1個航太系和第1個機械博士班，成就教育典範；林信義董事長在成大奠定一生事業基礎，在不同領域讓台灣社會了解專業企業經理人，也能進入政府體系，擘畫國家經濟發展願景，讓企業、社會、政府有效率的結合。

高齡94歲李克讓為成功大學名譽教授，曾任成大工學院院長，1997年退休後兼任校務顧問，並將系友捐款成立「李克讓教授獎學金」，30年來嘉惠學子，迄已發放獎學金逾千萬元。李克讓致詞表達心中無限光榮，他於1948年、21歲踏入成大，與成大結下73年深厚情緣，看見學生們對國家社會做出奉獻，最感欣慰。

享有「台灣艾科卡」美譽的林信義，現為總統府資政，歷任經濟部長、經建會主委、行政院副院長、工研院董事長等要職，1993年獲選為成大傑出校友。林信義說，成大求學4年為人生奠下扎實基礎，他出社會後待人接物皆秉持凡事講信用講義理原則，期許自己做到人如其名，獲頒成大名譽管理學博士，別具意義。

前義守大學校長傅勝利表示，李克讓在50年代從美國留學歸國，到成大服務，在當年是鳳毛麟角，教學和服務態度讓人欽佩。前台大校長孫震說，李克讓對學術及產業的貢獻，大家都知道，李教授退休仍持續貢獻所學和經驗，繼續為學校、社會、國家服務。

台灣金控董事長呂桔誠推崇林信義，2000年成為台灣第一位以傑出經理人身分被拔擢進入政府擔任經濟部長，後來升任行政院副院長，更曾擔任總統特使出席APEC會議，目前擔任總統府資政，至今仍是擘畫國家經濟發展前景的重要智囊，而其在各領域敏捷思考果斷決策的作風，對台灣社會有深遠的影響。

(中時 )