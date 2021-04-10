台茂購物中心10日舉辦春季戶外音樂會，重金邀請情歌王子周興哲及周予天開唱，吸引數千名親子響應。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

台茂購物中心10日舉辦春季戶外音樂會，重金邀請情歌王子周興哲及周予天開唱，吸引數千名親子響應。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

台茂購物中心10日舉辦春季戶外音樂會，重金邀請情歌王子周興哲及周予天開唱，吸引數千名親子響應。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

台茂購物中心10日舉辦春季戶外音樂會，重金邀請情歌王子周興哲及周予天開唱，吸引數千名親子響應。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

台茂購物中心10日舉辦春季戶外音樂會，重金邀請情歌王子周興哲及周予天開唱，吸引數千名親子響應。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦讚台茂是全國首座結合大型綠地公園的購物中心，不僅為消費者提供更多元的消費體驗，也成為桃園舉辦音樂會等活動的好地方。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

台茂購物中心10日舉辦春季戶外音樂會，重金邀請情歌王子周興哲及周予天開唱，吸引數千名親子響應，在5500坪綠地中盡享「耳朵懷孕」，桃園市長鄭文燦也出席，讚台茂是全國首座結合大型綠地公園的購物中心，不僅為消費者提供更多元的消費體驗，也成為桃園舉辦音樂會等活動的好地方。

鄭文燦說，台茂購物中心是北桃園休閒娛樂的重心，市府與台茂合作，打造5500坪綠地為共融式公園，設置兒童遊戲場、直排輪場、籃球場、圓形廣場、草原休憩區及季節性賞花步道等設施，成為全國首座結合大型綠地公園的購物中心，不僅為消費者提供更多元的消費體驗，也成為桃園舉辦音樂會等活動的好地方，很榮幸能與市民朋友共同參加戶外音樂會，度過輕鬆愉快的週末午后時光。

鄭文燦提及，台茂公園於去年落成啟用後，吸引桃園及全台各地的親子家庭及年輕人造訪，台茂購物中心不僅在此舉辦多次路跑活動，市府也與台茂合作舉辦兒童及幼兒足球錦標賽、耶誕市集等活動，獲得市民朋友熱烈迴響。

台茂指出，台茂公園，自去月開幕以來，晚間與假日總是吸引許多親子家庭、年輕情侶放鬆享受美好休憩時光，4月的親子出遊約會月，帶來周周精彩活動，不只好買好逛，還好好玩，錯過兒童節連假的馬戲團和300秒愛的鼓勵煙火秀沒關係，17日19：00至19：50「無樂不作週末派對」有知名夜店的LED舞蹈表演及DJ秀，加上戶外的風格美食市集，歡迎來台茂公園約會，享受戶外的青春音樂祭。

台茂購物中心春夏新品上市期間的美麗回饋，「美麗購物節」於即日起~4月15日，與3F改裝開幕慶，祭出全館滿仟送佰，以及專區滿佰送佰，絕對是逛街、採買的好時機。各品牌都推出折扣優惠活動與台茂獨家優惠商品。14大銀行信用卡配合滿額禮／分期禮贈送台茂商品劵。

3F全新打造都會潮流新風貌，以Sky Garden空中花園為設計概念，天花板以流線燈飾加上圓弧天然木質飾板；植生牆與大型盆栽，創造綠意的層次感，地板則以六角造型石材拼接，打造綠意盎然的購物空間。並引進展新店櫃及重新開幕店家，新開幕有都會女裝「giordano ladies」、日本銷售第一品牌平價眼鏡品牌「JINS」、快時尚女裝「Le Polka」與潮流「KANGOL」服飾；加上12家如Roots、Levi's、Sisley配合全區也有新店裝及開幕促銷活動，即日起至4月8日於3F女裝區單筆消費滿3,000元即300元特別商品劵(可累送)；即日起至4月15日再加碼累計滿8,000加送300，最高回饋13.3％。

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(中時 )