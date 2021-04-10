（「黑松沙士有種上路3.0」邀請YouTuber小貝（中）領隊，與兩位外國朋友踏上台灣朝聖之路。圖/黑松提供）

被譽為全球三大宗教盛事之一的大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，4/9起展開為期9天8夜、約340公里的遶境路程，估可吸引百萬信眾參與祈福之旅！國民飲料-黑松沙士今年首度與大甲鎮瀾宮推出4款限定媽祖聯名罐，沿途發送給遶境民眾，傳遞平安保庇的祝福；並打造「黑松沙士打氣祈福車」，由知名外國YouTuber小貝領隊，將網友願望帶到遶境現場，而「平安健康」成為最多人許下的心願！

媽祖信仰深植台灣，每年農曆3月適逢媽祖誕辰，更是掀起全民瘋媽祖熱潮！其中，「大甲媽祖遶境」每年吸引成千上萬的信徒參與朝聖；而同樣陪伴台灣民眾、為大家打氣超過70 年的黑松沙士，今年首度與大甲鎮瀾宮合作推出聯名罐「打氣」、「祈福」、「保庇」、「平安」4款限量大甲媽祖瓶身設計，盼能傳遞祈福安定的力量，持續陪伴台灣向前行！

除推出限定瓶身設計外，黑松沙士更以行動支持大甲媽祖遶境活動。今年捐贈大甲鎮瀾宮900箱黑松沙士，並額外提供遶境途中所經的八間宮廟240箱黑松沙士，一路為祈福民眾打氣補給外，遶境過程中也能解渴、消暑。

黑松沙士品牌經理王瑋表示，過去舉辦「黑松沙士有種上路」，48小時內熱血出發的西班牙及葡萄牙的朝聖之旅，一直深獲年輕消費者喜愛；然而全球疫情尚未停歇，這次的「黑松沙士有種上路3.0」選在台灣舉辦，結合大甲媽祖遶境文化，透過「黑松沙士打氣祈福車」為無法親臨的網友，將託付的願望帶著上路祈福。

「黑松沙士有種上路3.0」這次邀請擁有近50萬粉絲的知名外國YouTuber「小貝」領隊，與兩位分別來自義大利與加拿大的外國朋友踏上台灣朝聖之路。這是小貝第5年參加大甲媽祖遶境，今年除了再次體驗遶境文化外，更重要的任務則是，將各國網友託付的願望一起帶上路，意義非凡！

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