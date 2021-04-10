台南市安定區蘇厝長興宮辛丑科七朝王醮大典，10日早上5點舉行王船進水、出澳儀式，由巡按官、五主會、建醮委員會等近30人合力將王船移出船廠，下船錠暫時停泊，並開始接受民眾的添載，5月8日將恭送千歲爺登舟、燒王船、謝燈篙，醮典才圓滿落幕。

蘇厝長興宮相傳有300多年歷史，主祀玉敕代天巡狩十二瘟王，是一座典型的瘟王廟，奉祀張、余、侯、耿、吳、何、薛、封、趙、譚、盧、羅十二府千歲爺。

據廟方資料，清康熙18年（1679年）3月，蘇厝和林厝二庄先民在曾文溪溪埔地拾獲了王船，認為是非常吉利的兆頭，於是恭迎入庄，並在曾文溪邊蓋了草庵安座奉祀，1948年於現址興廟，現今華南式廟貌則為1988年所重建完成。

長興宮瘟王祭為當地重要信仰文化活動，且保留完整的祭祀科儀，每逢丑、辰、未、戌年3年舉行1科，是歷史記錄中台灣最早開始舉行王船祭典廟宇，2010年也獲登錄為文化資產。

今年辛丑科七朝王醮大典從去年11月14日取寶（舟參）儀式正式開始，由庄內王船師傅製作王船，再度邀請府城彩繪師杜伯錡為王船彩繪，今清晨舉行進水、出澳儀式。日後王船旁將組裝七星龍虎平安橋，建醮期間供信徒祈福改運。

廟方表示，24日將請千歲爺金身到曾文溪畔請水，5月1日起鼓入醮，早上7時出巡遶境，5月6日登棚拜表、放水燈，7日普度植福，5月8日燒王船，歡迎信徒踴躍參加。

(中時 )