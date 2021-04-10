攻城獅球員跟所有參加感謝會的球迷合影留念。(攻城獅提供)

新竹街口攻城獅本季以9勝15敗敬陪末座，雖未晉級季後賽，但自8月成軍以來，攻城獅於新竹地區成功掀起籃球旋風，也寫下本季例行賽主場平均進場人數6317人的優異成績，甚至到客場比賽後皆有上百位球迷為攻城獅歡呼，這全要歸功於獅紫軍不離不棄的支持。

攻城獅10日於新竹縣體育館舉辦「獅紫軍感謝球迷會」，邀請球迷一同與球員參與互動遊戲，現場共吸引破800位獅紫軍參加，攻城獅球星們也把握機會向球迷致謝，高景炎總經理也向球迷信心喊話：「感謝各位一起參與攻城獅歷史的第一年，明年我們一定會捲土重來！」

攻城獅球團特別規劃多項互動遊戲，甚至安排「攻城獅內戰」讓現場球迷大飽眼福，將所有球員與教練分成「吳岱豪戰隊」與「成力煥戰隊」，吳岱豪戰隊著重身高優勢與場上經驗，選擇多位禁區球員搭配林冠綸總教練，盼能以場上經驗技壓對手；成力煥戰隊則是以切入型後衛為首要選才條件，挑選高國豪、林明毅、田浩等球員出戰。在主場球迷歡呼之下，李家瑞、宋宇軒、雷特頻頻上演灌籃秀，經過20分鐘激烈對抗後，雙方握手言和。

總教練林冠綸表示，「常常看到球迷們在貼文下叫總教練上場打，對我而言在休賽季期間獻技絕對沒問題，非常感謝球迷們的捧場！」球團於活動尾聲進行全面「獅」控大混戰，由團體競賽分數最高的兩隊在場上進行20人對20人的全場籃球賽，也逗得現場球迷笑翻天。

今日早上八點即有50位球迷至體育館外排隊索取簽名會入場手環，為讓獅紫軍們有機會收藏隊史意義非凡的紀念物，同時為偏鄉孩童提供更豐富的學習資源，球團舉行《宅男打籃球》實戰球衣公益競標大會。多位獅紫軍鐵粉積極競標。

最終競標金額依序為高國豪(39000元)、成力煥(35000元)、塔壁(15000元)，攻城獅球團共捐15萬助新竹縣尖石鄉新光國小司馬庫斯分班添購教學相關設備。攻城獅商品部也於今日推出促銷方案並創下單日60萬銷售額佳績，以90年代攻城復古球衣、球衣積木與球衣別針扭蛋最為熱銷！

(中時 )