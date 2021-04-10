軍事新聞網站「Military.com」報導，美國空軍除準備為B-52「同溫層堡壘」（Stratofortress）轟炸機機隊採購608台發動機，更持續改良其剎車與機輪等設計，要讓這位1955年便開始服役的老兵，繼續執行任務到2050年代，挑戰成為百歲「機瑞」。

根據報導，美國空軍7日選擇了雷神（Raytheon）的子公司柯林斯航太（Collins Aerospace），負責設計B-52的新型剎車系統。該公司副總裁兼軍事項目、著陸和機械系統總經理毛瑞爾（Matthew Maurer）強調，其採用DURACARB碳材質，能降低飛機著陸時剎車系統承受的高溫傷害，大幅提升系統壽命，預計可剎車距離能自現有系統的約2400公里，提升到逾2萬公里。

該材質目前已被應用於美軍C-130運輸機、F-15和F-16戰機的剎車系統上。柯林斯航太並未對外透露相關合約價值，但毛瑞爾指出，該系統預計於2023年完成研發，並於2026年前為B-52機隊換裝。

另外，由於B-52目前使用的普惠（Pratt & Whitney）TF33-P-3 / 103發動機過於老舊，甚至發生過邊飛邊掉發動機的危險情況，美國空軍2020年也已正式開啟標案，要為目前為數76架的B-52機隊購足608台發動機。普惠、奇異（General Electric）和勞斯萊斯（Rolls-Royce）等發動機大廠皆已參與競標，不過由於美國國會的嚴格要求，空軍至今仍未決定得標廠商。

雖然隨著新戰略轟炸機B-21即將問世，美國空軍B-1B和B-2都將逐步退役，但兩者的前輩B-52卻由於運作成本較低、機體容易升級翻新等優點，讓美國空軍愛不釋手，持續進行改良，要讓其服役至2050年代，挑戰成為百歲「機瑞」。

(中時新聞網)