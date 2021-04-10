至善基金會今天邀請動力火車擔任愛心大使，呼籲大眾加入捐款行列，以行動帶給都原孩童翻轉命運的機會。（至善基金會提供／林良齊台北傳真）

據原民會統計，已有近半數的原住民遷移都市以求更好的就學、就業機會，但至善基金會認為，除了結構性的社會生存壓力，一般人強加在原住民身上的刻板印象，也為他們在陌生的都市生活帶來不安和恐懼，限縮了發展的機會。投入都原扶助多年的至善基金會執行長洪智杰即表示，都原父母需要花比一般人多幾倍的力氣養家育兒，至善的角色就是讓都原孩子可以更安心、快樂地長大，幫助他們脫離弱勢循環。

洪智杰說明，都原面臨的生存挑戰包括高勞力、低所得、低教育程度等，都是長期影響家長、孩子生存及發展的原因，卻極少政府單位或民間團體重視「被忽略」的他們。於是至善自2007年起投入都原扶助計畫，包括「以都市原住民兒少為核心，推動預防性社會工作」、設立「至善「wawa森林」兒少照顧據點」及「快樂大掃」計畫。

如阿美族的小萱是都原第二代，爸爸是板模工、媽媽是清潔工，因父母工時長無暇陪伴，家中也沒有課後輔導資源，因此來到至善汐止的wawa森林兒少照顧據點，對她而言wawa是一個有陪伴、有溫暖的避風港，她表示很感謝父母用加倍的努力給予自己平凡卻滿足的生活，希望未來也有能力分擔家庭經濟重擔。

至善基金會今天邀請動力火車擔任愛心大使，呼籲大眾加入捐款行列，以行動帶給都原孩童翻轉命運的機會，期待都原能真正被看見。捐款可洽至善基金會官網。

(中時 )