一位網友不堪蚊子困擾，決定換上光觸媒捕蚊燈，3天後貼出「蚊子屍海照」讓網友全驚呆。(摘自爆廢1公社)

一位網友不堪蚊子困擾，決定換上光觸媒捕蚊燈，3天後貼出「蚊子屍海照」讓網友全驚呆。(摘自爆廢1公社)

天氣逐漸回暖，夏天的腳步也漸漸近了，中南部地區高溫不時飆到30度，同時，蚊蟲問題也日益增升。一位住在鄉下的網友不堪蚊子困擾，決定換上光觸媒捕蚊燈試驗功用，並在3天後貼出成效，網友見一片「蚊子屍海」照全驚呆。

原PO在臉書「爆廢1公社」上表示，一直以來，都對光觸媒捕蚊燈的效用感到懷疑，很難想像小小一台機器，就能贏過傳統的大燈管，好奇心驅使下，決定買一台捕蚊燈來實驗。沒想到一用就成效驚人，才使用短短2天，每天都能豐收一片「蚊子屍海」。

原PO貼出2張照片，分別是使用捕蚊燈後第一天及第二天的成果，至少有上百隻蚊子的屍體，收穫相當驚人。原PO表示，自己因為住在鄉下，直接把捕蚊燈放在門口，竟意外攔截了這麼多不速之客。目前購買回來才第3天，已有買第二台機器的打算。

貼文一出，網友見這豐收景像更是驚呼，「求型號」、「今年的蚊子真的多到爆」、「這種類型的很有效」。對此，內行指出，使用捕蚊燈時，放置的地方很重要，最好放在沒什麼光源、沒有人待的空間才有用。「位置放對，就是這樣厲害；位置放錯一隻都抓不到」、「曾經在夏天，二週抓滿滿半袋茶葉蛋袋子」、「無光害，安裝在一定的高度，沒有人在裡面，非常有用」。但也有網友認為，捕蚊燈是其次，改善家中環境更重要。

(中時新聞網)