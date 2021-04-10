中火日前重啟3號燃煤機組，遭中市府開罰300萬，未料，中市府後又發現中火併聯發電，將對其加重罰鍰至2000萬，環保署則力挺中火，指將撤銷300萬罰單。中廣董事長趙少康痛批，這是什麼環保署？簡直是經濟部的環保處，看到台電董事長給媒體的投書，居然用經濟部的臉書來放送，根本視「行政中立」為無物。

趙少康說，中央環保署本來就應該跟台中市環保局站在同一陣線，對抗經濟部的鴨霸；地方本來就可以制定比中央更嚴格的環保標準，這是先進國家通行的原則。

他批評，環保署竟大喇喇揚言要廢止中市環保局對台電的罰單，這是什麼環保署？簡直是經濟部的環保處；又看到台電董事長給媒體的投書，居然用經濟部的臉書來放送，根本視「行政中立」為無物，真令人生氣。

趙少康主張，中火的三號機必須立刻停爐，經濟部、台電必須立刻和中市府坐下來誠意溝通，盧秀燕不是經濟部長王美花的部下，她是台中市民一票一票選出來的，有責任要求乾淨的空氣，有義務保護市民有健康的肺。

他說，如果經濟部繼續顢頇、環保署繼續護航，「官逼民反，民不得不反」，他建議忍無可忍的盧秀燕率民眾揭竿起義，包圍台電中火，阻斷運煤的道路，替中部人的肺爭取公道。

趙少康說，他昨天到台中參加大甲媽的恭迎上轎儀式，祈求媽祖帶來雨水解除旱象，也祈求給中部鄉親好空氣，中部人近年得肺腺癌的人數大幅增加，跟中火燃碳排放PM2.5難脫關係。

他質疑，既然台電說備轉容量率還有11％，為什麼要急急偷偷的開啟燃煤三號機，置中部人的健康於不顧？中部人到底招誰惹誰了？又缺水，又吸髒空氣。他是台中一中畢業的，在台中居住多年，原來好山好水好空氣，怎麼會變成現在這個樣子？

他直言，蔡英文的「2025非核家園」根本是一場騙局，「有夢最美，毒氣相隨」，現在已經是2021了，請蔡英文告訴大家「妳真的做得到嗎？」，「做不到妳要怎樣對國人謝罪？」

他指出，蔡英文說2025綠能要佔20％，但現在綠能只有5％，妳做了5年總統，綠能只增加了1％，妳任期剩下3年，要如何補足15％的綠能？50％的天然氣國安風險已經太高，不應該再增加天然氣，難道妳只剩下最壞最罪惡的增加燃煤一途？難道妳要跟全世界「減煤」的趨勢對抗，難道妳要做地球暖化的罪人？

(中時 )