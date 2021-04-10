頑童MJ116 10日出席活動，3人近期各自忙工作，不常合體，大淵笑說大家都很忙，都快變網友。小春近來參與《全明星運動會》，表現亮眼，小春現任《全明星》藍隊隊長，被問及有關心江宏傑（小傑），他起初表示：「我跟他很好，因為隊長要張羅很多事情，跟製作單位協調，很支持他，我們都會交流。」隨後眾人察覺不對，小春才發現講錯，把「小傑」想成是紅隊隊長「小杰」廖允杰。

小春隨即澄清與江宏傑在節目上，因為分別屬於紅、藍隊，沒有太多接觸，「他的狀況我不太了解，就是遇到打個招呼這樣。」瘦子笑虧小春：「第一天出來上班喔。」

頑童MJ116 （瘦子E.SO、小春Kenzy、大淵MUTA）現身三星旗艦體驗館。（吳松翰攝）

大淵將推出新專輯，日前推出新歌，獲得好評，女友開心在IG上分享推薦，大淵與女友穩定交往多年，被問及想婚？大淵坦言結婚有在計畫，「這一定要想，一定要面對的事情。」也不改幽默個性說：「我8年前就有在想，那時候是單身就在想。」他與女友交往是以結婚為前提，對未來頗有共識。

大淵現在有時回家，沒帶著女友同行，他媽媽會問分手了？大淵驚嚇回：「沒有，她去上課。」他坦承現階段先弄好新專輯，若有好事會跟大家分享。瘦子去年推出專輯，成績亮眼，第32屆金曲獎頒獎典禮將於6月26日舉行，瘦子被外界看好入圍金曲，他期望被「最佳專輯獎」肯定，打趣：「已經有在想穿什麼西裝。」但事實上，對於是否入圍他內心不在意，霸氣：「得不得獎都會繼續做想做的音樂。」

(中時 )