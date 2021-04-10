連續旱象不雨，全國各地正瀕臨用水吃緊的狀況，自來水公司居然宣布高雄可能即將要飲用來自東港溪的水源，東港溪的上游是長年養豬業的重要地區，養豬所排放的污水廢水全都流進東港溪；如今，高雄人若真的要飲用來自東港溪的水源，國民黨高雄市議員黃紹庭抨擊，不知道高雄人喝在嘴裡，心中是什麼滋味？難道，在綠色執政下，高雄人已被當成「次等公民」嗎？

黃紹庭指出，民進黨蔡英文總統一再反對興建高雄美濃水庫，只是，蔡總統您反對蓋水庫，卻遲遲沒有給高雄人提供一個穩定的水源及一口好水來喝。就如同，您反對了核電，卻也沒有找出解決能源短缺的良方，全國最舊的燃煤機組，依舊在高雄興達港運行，不斷地排出污染，危害高雄市民健康。民進黨完全執政下的美麗港都，又即將飲用養豬廢水的窘況，正如同台灣失控的能源政策，全台即將走向缺電、缺水大危機。

高雄人過去長期的宿命，就是要拿著水桶上街找供水站提水喝，六零年代台灣經濟發展，所遺留下來的污染卻全留在高雄。直到如今，高雄人還持續在呼吸著空污，還有即將要飲養豬廢水，我們不禁想問，民進黨執政20年了，你能至少給高雄人一個基本生存、安居樂業的需求嗎？邁邁市長，「吃萊豬，吸空污，飲養豬廢水」，這就是你要給高雄人的溫暖嗎？叫高雄市民情何以堪？

高雄市長陳其邁日前對此回應表示，自來水水質有一定標準，市府都有監測，目前為止整個水質都在正常範圍裡面，長期供水部分設及中央跟高屏溪河域所屬的2個縣市合作，希望在這波疫情結束之後，再來跟中央、屏東縣政府共同合作解決長期的供水問題。

高市水利局則發新聞稿指出，鳳山水庫主要取自東港溪水源，水源先經原水前處理場處理後再導入鳳山水庫，使得原先只能供應工業用水的鳳山水庫水質大為改善，符合飲用水水源水質標準，作為大高雄地區穩定的民生備用水源之一，但大高雄地區主要水源仍以高屏溪為主。

(中時 )