萊豬公投箭在弦上，但駐美代表蕭美琴日前表示「美方非常關切美豬公投，若公投通過，對台美貿易帶來風險和不確定因素」。對此，東華大學教授施正鋒罕見動怒，拍桌怒斥蕭美琴是「美國人養的走狗」，他還狠批總統蔡英文，到底是哪門子的談判專家？

施正鋒9日在政論節目《新聞大白話》中表示，美國敢跟歐盟和英國大聲嗎？他更指出，CODEX(國際食品法典委員會)針對萊劑的科學證據，是很多肉商雇用的學者做出來的，而他也對美國在萊劑問題上的態度提出質疑，指大家希望得到的答案是沒有，這是為了老百姓的生命安全。

施正鋒說，美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）聽說是華人，父母是從台灣過去的，但他是美國人，而她是怎麼說的？貿易赤字是要去關心沒錯，但他們應該檢討為何進口那麼多，「不是我們不進口，是美國人沒路用又非常懶惰，叫工廠遷回去都沒辦法，美國已經是沒三小路用，要不然有種就不要進口台積電的晶片」。

接著，施正鋒突然拍桌怒嗆蕭美琴，「妳是美國人養的走狗嗎？我是不想這樣講，妳是美國人養的走狗好嘛，就算妳是台灣派出的代表，也不要回來好了，就歸化到妳母親的國籍好了，不要回來拿中華民國國籍」。

施正鋒質疑，吃了萊豬就能加入RCEP嗎？本來說有FTA，但現在卻什麼都沒有換到，就給人家當盤子，蔡總統說他是貿易談判代表，博士論文是在寫這些 那他要知道這些NTB(Non-tariff barriers to trade，非關稅壁壘)，是國家的工具、籌碼，可以用來談判，而在野黨和國會也可以出來扮黑臉，為何要棄甲曳兵而走？「內衣內褲脫給人家看，我不曉得他是哪門子判專家」。

(中時新聞網)