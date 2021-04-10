台鐵太魯閣號發生重大傷亡事故，網紅「鳳梨」吳泓逸當下立刻聯絡「76行者遺體修復團隊」發言人、中華民國兒童權益促進協會王薇君，表達因為不知所需物資為何，因此想直接捐款30萬元給76行者團隊協助救災。然而他今(10日)就在臉書透露稍早與王薇君對話內容，透露電話中的王薇君語帶哽咽，向他告知酸民言論，讓一向好脾氣的鳳梨也憤怒，不解為何酸民不幫忙就算了，還要搧風點火製造亂象！

網紅鳳梨稍早在臉書PO出一張王薇君請他先不要匯款的對話截圖，既心疼又氣憤地透露：「剛剛王理事長打給我，語帶哽咽，有一堆民眾出來酸說:不是說不收錢？那還拿人家30萬？」

當時太魯閣號發生事故的當下 我與兒權會王理事長接洽，因不知道所需物資為何，所以允諾直接捐款30萬給76行者團隊協助救災， 剛剛王理事長打給我，語帶哽咽，有一堆民眾出來酸說:不是說不收錢?那還拿人家30萬? 在4/4那天凌晨一點多，王理事長就... 由吳泓逸發佈於 2021年4月10日 星期六

鳳梨說王薇君在本月4號的凌晨一點多，就曾致電給他，請他先不要匯款，等到事件處理圓滿完成後，會再與76行者團隊老師來嘉義與他們碰面，將善款妥善運用，發揮最大作用，「殊不知當時媒體一報導，許多善款湧入，然而也許多有心人士趁勢攻擊兒權會以及76行者團隊，酸言酸語諷說不收捐款怎樣怎樣的...」。

鳳梨想說的是，台灣最美的風景是人，今天發生這樣的意外大家都不樂見，也想積極盡一份心力，然而在有心人士的撥弄下，卻讓76行者團隊的志工老師們難過哽咽，也讓他直言有點憤怒：「今天你不幫忙就算了，還在那邊搧風點火製造亂象！」同時也呼籲善心人士別再捐款給兒權會與76行者團隊，以免帶給志工老師困擾與傷害，更感嘆「他們長年以來所付出的，因為這次被說得一文不值」！

76行者團隊總召集人陳修將也在鳳梨文章下方留言，感謝鳳梨幫忙澄清與各位的熱心與支持肯定，「本人謹代表76行者和所有受難者及其家屬向各位致上萬分謝忱。」

(中時新聞網)