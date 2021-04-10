「總有人要克服他們！」面對本季在大專排球聯賽(UVL)公開男一級挑戰14連霸的台灣師大，彰化師大以挑戰者身份放手一博，靠著「小胖」黃士展一肩扛起好戰友焦璿誠的責任，以攻守全面的出色表現，幫助球隊以25比20、25比23、16比25、29比27險勝衛冕軍，強勢殺進冠軍戰。

台師大上季完成UVL史無前例的13連霸，本季也以不敗之姿晉級決賽、跨季56連勝，然而連霸之路在今天的4強戰踢到鐵板。從台師大手中搶下爭冠門票，黃士展以「不可思議」來形容，「賽前我才講說，除非上帝眷顧我們，不然應該不會贏，但從第1局開始我們一路領先，就感覺今天可能真的有受上帝眷顧。」

黃士展此戰轟下全場最高27分，攻守都替球隊做出重要貢獻，是球評和隊友口中毫無疑問的MVP，黃士展透露，多年的好戰友焦璿誠在這次決賽因傷缺陣，「自己要連他的份一起扛。」

焦璿誠在球隊出發參與決賽前受傷，與他同為大四的黃士展坦言，「得知消息時只有難過而已，這可能是我們兩個最後一次一起打球，以往有他在的時候，我們兩個可以一起扛，之前都是他在關鍵時刻幫球隊拿下分數，今天他不在就換我要跳出來。」

彰師大曾在107學年度闖進冠軍戰，最終不敵台師大，而明天再度爭冠，對手卻不是台師大，黃士展也笑說有些不可思議，但他提到：「不會因為此掉以輕心，目標還是冠軍，再挑戰一次。」

彰師大教練邱金治賽後難掩激動情緒，眼眶泛淚表示，「我們今天打得很好，剛好對手也沒發揮得很好，有點幸運的感覺。」成功阻斷台師大的連霸，邱金治表示：「總要有人能克服他們，就算我們最後沒拿到冠軍，我也可以接受。」

(中時 )