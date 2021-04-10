南韓女星IU（李知恩）以歌手身分出道，堅強實力和親和力立刻成為「國民妹妹」，唱而優則演，出演多部熱門電視劇，也都有亮眼成績；27歲的IU近期才推出新歌回歸樂壇，日前錄影時綁馬尾的造型，被拿來和十年前舊照對比，引起熱烈討論，網友一看還以為是同一天拍的，驚訝IU外貌保養得超好。

IU在3月25日發表第五張正規專輯《LILAC》，新歌推出後也積極跑宣傳活動，日前錄影時綁著俐落馬尾造型，穿著襯衫搭針織衣，看起來俏麗又可愛；今（10）日網路上出現一張十年前IU綁馬尾的照片，被拿來和日前錄影照對比，沒想到除了髮飾或衣服，外貌幾乎沒太大變化。

IU綁馬尾造型十年前後對比照引起粉絲熱議。(圖/ 摘自아이돌 이슈 臉書)

許多網友看到都很驚訝，紛紛對IU外貌表達讚嘆，「為什麼都沒有改變？」、「看來變老的是我們」、「臉蛋幾乎沒變吧，只是更有女人味了」、「除了漂亮什麼都沒有」、「這是大家來找碴嗎？還以為是同一天拍的」、「我分不出有什麼區別」、「我們知恩十年如一日啊」。

27歲的IU出道超過12年，2010年發行的歌曲〈好日子〉讓她奠定在南韓歌壇的地位，無論歌唱技巧和創作實力，都是數一數二的；而她切換成演員身份時，是以本名李知恩，為了跟歌手身份做區別，主演的《月之戀人-步步驚心：麗》、《我的大叔》和《德魯納酒店》收視不錯外，也讓她獲得多項演技大獎肯定。

(中時新聞網)