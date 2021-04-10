白官高層官員今天告訴記者，美國正考慮為中美洲某些國家採取有條件資金供應計畫，以處理造成這國家人民向北遷移的經濟困境，同時還將為這些國家派送2019冠狀病毒疾病疫苗。
白宮南部邊境協調委員賈可布森（Roberta Jacobson）接受路透社專訪說，可能實施的資金供應方案，將針對中美洲北方三角地區（Northern Triangle）的國家，包括瓜地馬拉、宏都拉斯與薩爾瓦多；不過賈可布森並未說明，資金給付的確實對象。
美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）今年3月在美墨邊界逮捕了約16萬8000名移民，創2001年3月以來的單月新高，這也是近數月來持續增加的入境人數之一。
她說：「我們正考慮一切有成果的選項，以同時處理當地人民可能對外遷移的經濟、防護和安全因素。」
賈可布森並未詳細說明，資金供應計畫如何實施，不過她表示，「我可以向各位承諾的是，美國政府不會對這些國家的人民直接發送現金或支票」。
她說，關於是否優先配送疫苗給中美洲北方三角地區的國家，目前尚未決定，不過總統拜登（Joe Biden）政府將考慮，如何藉由疫苗挽救這些國家的經濟景氣。
(中央社)
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