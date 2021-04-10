無論是買房還是租房子，最怕就是遇到凶宅，一名網友在臉書社團發問，如果要買事故房屋，可以多少折扣下手，不少內行人紛紛提供建議，其中也有網友透露，遇到這3種過世方法的，千萬不要下手買，但不管房子多恐怖，最多網友勸退原因是，「買凶宅必須全額付清」。

男網友在臉書社團「買房知識家（A你的Q）」發問，表示自己是第一次買房，因此想請教大家「事故屋要用幾折來買」，許多專業的網友，熱心提供建議給原PO，透露一般來說，凶殺最凶，相對折數也越高，最低大約打到5折，其他死因例如輕生、意外，則是約7、8折的行情。

網友紛紛提供建議(圖/截自臉書)

至於買凶宅，雖然會有折扣沒錯，不過一名內行人指出，買凶宅其實貸款不好通過，他舉例最近遇到的真實經驗，透露有一間意外死的凶宅，用市價6成脫手，不過卻沒有銀行願意讓買家通過8成貸款，或是開出超高的利息條件，因為凶宅鑑價低，影響貸款額度。

不少網友建議還是不要碰事故屋，除了銀行不給貸款，要全部付清外，自己居住還是以福地為主比較好；根據內行網友整理注意事項，包括幾折不是重點，屋主要賣多少才是、先了解這案子有無上報（影響貸款）、折數來說大約7折，最後提醒原PO，這三種過世方法，上吊、火災、割腕，建議真的不要買。

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