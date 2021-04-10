富邦悍將今天在主場迎戰樂天桃猿，10局下靠著一軍初登場的菜鳥莊韋恩在滿壘時敲出再見安打，以7比6氣走對手，富邦與中信兄弟以11勝8負並列第一。

雙方此役都推出洋投先發，富邦推出邦威，樂天則是由自責分率仍是完美的豪勁先發。富邦在2局下靠著4支安打攻下2分，不過樂天下半局立刻展開反攻，林立、陳俊秀、朱育賢接連敲安追回1分，林泓育再補上左外野3分炮逆轉戰局。

6局上林泓育再度開轟，單場雙響貢獻5打點，助隊取得6比3領先。不過富邦立刻有所回應，把握住對方先發投手退場之際，高國麟、新秀莊韋恩接連敲安，林宥穎再補上三壘安打帶有2打點，富邦再靠高飛犧牲打追平。

之後兩隊都能在突破對手，正規9局打完雙方6比6平手，10局下樂天換上左投王志煊，先保送代打陳凱倫，又被高國麟敲安，樂天選擇直接保送申皓瑋形成滿壘，並將中外野手陳晨威拉回二壘，輪到莊韋恩打擊，他敲出再見安打，富邦就靠著他這一棒重新登頂。

賽後洪一中直誇讚莊韋恩的表現，「知道他的打擊、守備、腳程都很不錯，一直在找機會用他，新人在這樣高張力的比賽有這樣的表現，很看好他的發揮。當時滿壘時也沒想過要換代打，我想說要是二壘有人能輪到莊韋恩的話就有信心。」

(中時 )