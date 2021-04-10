大園區一名6歲男童，10日上午趁家人不注意時偷跑出門玩耍，爺爺急得像熱鍋上螞蟻。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

警方助尋回金孫。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

大園區一名6歲男童，10日上午趁家人不注意時偷跑出門玩耍，男童爺爺發現金孫不見，趕緊向大園警分局三菓派出所求助，警方立即協助調閱監視器並派員在附近搜尋，沒多久就在不遠處的路口，發現正在玩耍的男童，所幸人平安無事沒發生任何意外，結束一場虛驚。

警方表示，10日上午沈姓老翁著急地跑到派出所報案，不斷重複說著「我的金孫不見了」，請警方幫忙尋人。但老翁太過慌張，無法詳細說明事發經過，員警見狀只好先安撫老翁情緒，讓他激動的心情能夠稍微冷靜下來。

沈姓老翁情緒平復後向警方表示，當時他與孫子一同在家，孫子原本在客廳騎腳踏車，沒想到他只是進房間拿個東西，出來後就看到大門沒有關，孫子也不見了，他趕緊出門尋找，但四周都沒看到孫子的身影，擔心金孫遭人綁架，便趕緊跑到派出所報案。

警方得知後立即調閱附近監視器，查看有無可疑人士出現，並沿著男童離去的方向，加派人力協助搜尋。所幸不到5分鐘，就在距離男童住家300公尺處的路口，發現他正在與其他孩童玩耍，警方隨即與沈姓老翁聯繫，沈翁看到金孫平安無事，終於鬆了一口氣，感謝警方的熱心協助。

(中時 )