不管男男女女，有時候喝酒喝的太盡興，不免會出現誇張行為，日前位於台北市一間知名酒吧外，路邊有2名男子似乎喝醉，其中一男直接蹲下，對另一名男子做「吞吞吐吐」的舉動，剛好被路過民眾看到，將過程錄影並上傳，隨即在網路掀起熱議，不少網友直呼「酒醒看你們怎麼哭」。

一段大約5秒的影片，在網路上瘋傳，從影片中可以看到，兩名身穿白上衣、黑褲的男子，站在人行道旁邊的一棟建築物柱子後方，兩名男子似乎是喝醉，或是認為不會有人發現，其中一名男子蹲下幫另一人口愛，一隻手環抱住對方臀部，而站著「被服務」的男子，則是一臉享受撫摸蹲下男的頭。

據悉，兩名男子活春宮，發生地點位於台北市某家知名酒吧，不少網友看完影片批評「實在很不舒服」、「開房間不是很好嗎」、「酒醒一定會後悔」、「喝太嗨囉」、「這裡明明就很顯眼」、「他們的世界特別開放」。

且兩名男子直接在街頭做出不雅舉動，甚至有裸露嫌疑，根據刑法第234條第1項規定，意圖供人觀覽，公然猥褻之行為者，可處一年以下有期徒刑、拘役或三千元以下罰金。雖然酒後容易熱情難耐，但還是得看場合。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)