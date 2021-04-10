自3月起中國大陸暫停台灣鳳梨進口後，各地僑胞挺身支持台灣鳳梨，然而日前新加坡不斷爆出臺灣鳳梨內部褐化，品質參差不齊，讓海外僑胞「真心換絕情」；農委會主委陳吉仲7日表示，鳳梨「黑心」是因為溫控不當所致，除承諾改善外，也會再補12公噸的鳳梨給新加坡超市NTUC。但10日再被星媒爆出，有顧客買到黑心番石榴(台灣俗稱芭樂)，換新的芭樂還「中招」，超市最終退款處理。

圖為 農會職員1顆1顆芭樂仔細檢查後再分級。（圖/本報資料照，劉秀芬攝）

據新加坡《聯合早報》10日引述當地《新明日報》報導，該報67歲讀者投書申訴稱，近日在當地加冷一帶的惹蘭迪卡（Jalan Tiga）超市，購買了兩盒芭樂，一盒裡裝有兩顆芭樂，要價3.95元新加坡幣。因為還沒很成熟，過了幾天要吃時切開來卻發現，「第一盒芭樂的中央呈褐色，再把另一盒芭樂也切開，驚覺也是同樣的品質」。

該人士因沒有發票無法退款，隔天只好將芭樂拿去超市退換之後，讓他出乎意料的是，換回來的芭樂，竟發現還是黑心芭樂，無奈之下再度去超市要求給說法，超市這次同意讓他退款，他抱怨「這次臺灣水果品質不太好」。

事情發生後，該平價超市發言人對此表示感到抱歉，並提到，為確保食品最佳保鮮期，這次台灣的芭樂是以少量分批運過來，超市方面正密切留意此事，並強調，已進行額外的品質抽樣檢查，確保芭樂品質良好。

相關新聞經轉傳至PTT論壇，引起網友熱議，「還在那邊口罩外交，結果外銷出事了不敢說」、「這下不太妙了....台灣形象大受傷」、「綠共在騙」、「金玉其外，敗絮其中」。

新加坡新明日報 報導 當地出現台灣黑心芭樂。(圖/翻攝自 新明日報 臉書)

(中時新聞網)